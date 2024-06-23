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Этот КАМАЗ не должен выехать! Подборка невероятных случаев

На видео показали экстремальное вождение КАМАЗа в исполнении сахалинского шофера

Очередной видеодайджест нервотрепательных сюжетов о дальнобойщиках начинается с эпичного зрелища. Шторм на Сахалине, как правило, местных рыбаков не пугает – так, легкий дождичек. Однако дорога к месту рыбалки может быть сильно затруднена, и приходится добираться буквально вплавь.

Причем вплавь – на грузовиках! Подобно своим коллегам-«соседям» на Камчатке, сахалинские водители грузовиков смело направавляют свои КАМАЗы в бушующую стихию. Но нашелся такой, который удивил даже своих друзей...

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Воистину, российские водители удивительны, как и техника, которой они управляют. Тему КАМАЗа продолжает сюжет, снятый компанией Red Bull: раллийный грузовик против дрифтовой Mazda RX-8. Смотришь – и не верится, что прошло всего четыре года... Впрочем, в сторону грусть – погружаемся в мир грузовых неожиданностей!


Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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