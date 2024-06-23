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Они разорят своих владельцев: самые дорогие в ремонте автомобили

Whatcar: BMW, Audi и Kia оказались самыми дорогими в ремонте машинами с пробегом

Британское издание Whatcar.com и страховая компания MotorEasy провели опрос, в котором приняли участие 21 732 автомобилистов, и составили перечень самых дорогих в обслуживании б/у авто с пробегом до пяти лет.

Первое место антирейтинга заняла модель BMW 3-Series, треть владельцев которой столкнулись с разными проблемами в первые пару лет. Более половины выплатили около 1500 фунтов стерлингов за ремонт.

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Около 25% владельцев Audi A1 пожаловались на проблемы с машиной, на ремонт они потратили от 310 до 1500 фунтов стерлингов. На третьей строчке очутилась Audi A3, проблемы с которой возникли у 40% владельцев за несколько лет.

В этот антирейтинг также вошли Кia EV6; Mercedes E-Class; Range Rover Evoque; Mercedes A-Class; Audi Q5; Hyundai Ioniq 5; Volkswagen Golf.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.06.2024
Фото:Depositphotos
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