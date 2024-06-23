Эти признаки укажут, что бензонасос скоро выйдет из строя

Автоэксперт Родионов назвал пять признаков скорой поломки бензонасоса в машине

Неисправности бензонасоса в машине могут быть связаны как с различного рода поломками, так и с тем, что ресурс детали истощился, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. На скорую поломку бензонасоса укажут некоторые признаки, сообщил он.

Нередко водители жалуются на шум сзади. При повороте ключа зажигания автовладелец слышит работу насоса, долгое жужжание и шум со стороны бензобака. При этом наблюдается падение давления в системе, пояснил специалист.

Еще один признак: мотор может работать нестабильно, рывками, или резко снижается мощность на высоких оборотах. Возможен нестабильный холостой ход из-за топливной недостаточности. Эта проблема будет то появляться, то исчезать, отметил Родионов.

На неисправность бензонасоса также укажет то, что плохо заводится мотор после долгой стоянки. Увеличенный расход топлива также может быть следствием поломки бензонасоса, подытожил эксперт.

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Источник: Газета.Ru