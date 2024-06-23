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Это место в автомобиле резко повышает ваши шансы выжить в ДТП

Хайцеэр: у пассажира, сидящего за водителем, шанс выжить в ДТП намного выше

Многие из нас, садясь в машину, задумываются о безопасности. Но где же в автомобиле самое безопасное место при ДТП? Эксперты утверждают, что миф о «безопасном» месте на заднем сиденье посередине – не более, чем миф.

Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС), утверждает, что самое безопасное место в автомобиле при ДТП – за водителем. Это связано с инстинктивной реакцией водителя в момент аварии. Он, по сути, подсознательно пытается обезопасить себя, маневрируя таким образом, чтобы удар пришелся не в ту часть кузова, где он находится.

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Но есть и исключения. Водители, прошедшие специальную подготовку для перевозки VIP-персон, действуют по другому алгоритму. Они в первую очередь стремятся сохранить жизни людей, находящихся в машине, включая пассажиров.

Что же касается «безопасного» места на заднем сиденье посередине, то здесь действительно меньше вероятность получить тяжелые травмы при боковом ударе, но именно поэтому это место часто используют в качестве места для детей. Однако, в случае лобового столкновения, пассажир на заднем сиденье оказывается подвержен опасности вылететь через лобовое стекло. Использование ремня безопасности в этом случае критически важно.

Важно понимать, что «безопасное» место в машине – это относительное понятие. В первую очередь важно правильно пристегнуться и следовать правилам дорожного движения.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / asphotofamily
Количество просмотров 1
23.06.2024
Фото:freepik / asphotofamily
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