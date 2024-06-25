Надежный мотор, передний привод и вариатор — компактный кроссовер за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с пробегом

В России активно раскупают китайские автомобили, при этом мнения о них диаметрально противоположные: одни считают их вполне нормальными, другие – хлипкими. Выводы пока делать рано: полные данные о надежности появятся через 6-8 лет.

Модели 2019-2020 годов уже продаются на вторичном рынке. Говорят, быстро их продать сложно, но цены не снижают, значит, спрос есть.

При покупке стоит учитывать не только дизайн и оснащение, но и ресурс основных агрегатов и известные недостатки, отмечает эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. И рассказывает, на что обратить внимание, например, в компактном кроссовере Chery Tiggo 7 Pro, официальные продажи которого начались с сентября 2020 года.

Привод у кроссовера только передний, клиренс – 190 мм. Имеет безальтернативную пару: турбомотор 1.5 (147 л.с.) и вариатор.

Просят за бэушки от 1,5 млн рублей, если пробег небольшой – 2,2 млн рублей. Но это вполне свежие автомобили.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двигатель SQRE4T15C надежен и применен на множестве моделей концерна, в том числе брендов Jetour, Kaiyi, Exeed и Omoda.

Концептуально он нам очень подходит: чугунный блок, распределенный впрыск, приемлет при необходимости АИ-92. Цепной привод ГРМ стойкий – держится свыше 250 тысяч км.

Сам двигатель, судя по всему, способен на пробег в 400 тысяч км. Словом, по мотору все хорошо.

По вариатору WLY CVT25 (QR025CHC) – намного хуже. Конструктивно он близок к Jatco JF016E, набор проблемных мест у них схожий. Чаще всего выходят из строя подшипники и втулки.

До 150 тысяч км без ремонта доживают далеко не все вариаторы. Этот агрегат сдается намного раньше, если на нем часто ездят на скоростях свыше 120 км/ч и регулярно стоят в пробках.

Среди недостатков эксперт также отмечает странный круиз-контроль, неудобный климат-контроль, турбояму при обгонах, высокий расход топлива при маленьком баке, быстро сбивающийся сход-развал, ранние отказы АБС и подверженное сколам и ржавчине лакокрасочное покрытие.

Подробности о других китайских б/у моделях за 2 млн вы узнаете из нашей публикации.