Самый продаваемый мопед в мире сойдет с конвейера к ноябрю 2025 года

Названа причина прекращения производства японского мопеда Super Cub от Honda

Руководство корпорации Honda приняло решение прекратить к ноябрю 2025 года производство мопедов с объемом двигателя 50 куб. см и меньше, включая самую продаваемую в мире серию Super Cub. Об этом пишут японские СМИ.

Решение обосновано введением более строгих стандартов эксплуатации транспортных средств и требований к выбросам выхлопных газов. К тому же на фоне популярности электрических самокатов, велосипедов и мотоциклов продажи мопедов Honda снизились.

Honda Super Cub

Отмечается, что в линейке мопедов Honda 15 моделей с объемом двигателя 50 куб. см и меньше. Дело в том, что при таком объеме мотора сложно соответствовать высоким стандартам по выбросам выхлопных газов из-за того, что катализатору требуется значительное время для достижения рабочей температуры, при которой осуществляется фильтрация.

Установка более эффективных катализаторов почти в два раза поднимет цены на эту категорию мопедов, они будут сопоставимы с моделями с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см. В настоящее время цены маломощных мопедов Honda варьируются в диапазоне от 156 тыс. до 300 тыс. иен (примерно от 87 тыс. до 175 тыс рублей по текущему курсу).

Honda Super Cub 1958

Напомним, первый Super Cub Honda выпустила в 1958 году, с того момента произведено и продано порядка 110 млн экземпляров. Этот японский мопед стал самым продаваемым в мире. Модель востребована и сейчас, особенно среди курьеров службы доставки, развозчиков газет и почтальонов.

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Источник: asia.nikkei.com