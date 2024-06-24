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Самый продаваемый мопед в мире сойдет с конвейера к ноябрю 2025 года

Названа причина прекращения производства японского мопеда Super Cub от Honda

Руководство корпорации Honda приняло решение прекратить к ноябрю 2025 года производство мопедов с объемом двигателя 50 куб. см и меньше, включая самую продаваемую в мире серию Super Cub. Об этом пишут японские СМИ.

Решение обосновано введением более строгих стандартов эксплуатации транспортных средств и требований к выбросам выхлопных газов. К тому же на фоне популярности электрических самокатов, велосипедов и мотоциклов продажи мопедов Honda снизились.

Honda Super Cub
Honda Super Cub

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Отмечается, что в линейке мопедов Honda 15 моделей с объемом двигателя 50 куб. см и меньше. Дело в том, что при таком объеме мотора сложно соответствовать высоким стандартам по выбросам выхлопных газов из-за того, что катализатору требуется значительное время для достижения рабочей температуры, при которой осуществляется фильтрация.

Установка более эффективных катализаторов почти в два раза поднимет цены на эту категорию мопедов, они будут сопоставимы с моделями с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см. В настоящее время цены маломощных мопедов Honda варьируются в диапазоне от 156 тыс. до 300 тыс. иен (примерно от 87 тыс. до 175 тыс рублей по текущему курсу).

Honda Super Cub 1958
Honda Super Cub 1958

Напомним, первый Super Cub Honda выпустила в 1958 году, с того момента произведено и продано порядка 110 млн экземпляров. Этот японский мопед стал самым продаваемым в мире. Модель востребована и сейчас, особенно среди курьеров службы доставки, развозчиков газет и почтальонов.

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Источник: asia.nikkei.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
24.06.2024
Фото:Wikimedia
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