Неизвестная группа хакеров дважды атаковала дилеров по всей стране

Масштабная кибератака на CDK Global парализовала работу тысяч автодилеров в США

Поставщик информационных решений для автодилерских компаний CDK Global подвергся двум массовым атакам хакеров. В итоге работа тысяч американских автосалонов была парализована. Об этом пишут таблоиды США.

Стоит отметить, что пользователями программного обеспечения CDK Global являются порядка 15 тысяч дилеров. Эта система отвечает практически за все аспекты функционирования дилерского центра.

Например, если в сервис для замены масла приезжает автовладелец, его сотруднику необходимо войти в систему CDK для создания заказ-наряда. В то же время все механики пользуются CDK для фиксации данных о проведенном ремонте. Также через систему проходит вся информация о стоимости работ и запчастей, CRM и расчет заработной платы.

По словам менеджера отдела запчастей и обслуживания дилерского центра Kia, без этого программного обеспечения невозможно даже продать автомобиль.

«Я работаю в автомобильной сфере с 2005 года, и это самая большая проблема, с которой я когда-либо сталкивался», – уточнил представитель дилерского центра.

Чтобы пресечь угрозу после первой атаки хакеров, CDK Global пришлось отключить свои ИТ-системы, телефоны и приложения. Из-за кибератаки два дата-центра компании были вынуждены полностью уйти в офлайн. Пока нет никакой информации, кто стоит за атаками хакеров и когда системы CDK Global снова заработают.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: motor1.com