47-летнее купе Mazda продают по цене Vesta NG: что это за автомобиль

В Подмосковье продают редкое купе Mazda RX-5 Cosmo 1977 года за ₽1,55 млн

В подмосковном городе Балашиха продается 47-летнее купе Mazda по цене Vesta NG. Согласно объявлению на популярном сайте, продается редкое купе Mazda RX-5 Cosmo 1977 г. в. с роторно-поршневым двигателем, богатым оснащением и левым рулем.

По информации продавца, автомобиль с пробегом 51 тыс. км полностью в оригинале. Стоимость составляет 1 550 000 рублей, что сравнимо с базовой Lada Vesta NG.

Mazda RX-5 Cosmo

Автомобиль оснащен 1,3-литровым карбюраторным роторно-поршневым мотором мощностью 115 л.с. со 166 Нм крутящего момента, 5-ступенчатой МКП, привод задний. Сзади находится неразрезной мост, рулевое управление – червячное с гидроусилителем.

Салон отделан натуральным деревом, синим велюром, имеются также виниловые вставки, безрамочные двери, установлены электростеклоподъемники, электрозеркала и кондиционер.

Mazda RX-5 Cosmo

Mazda RX-5 Cosmo

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru