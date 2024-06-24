47-летнее купе Mazda продают по цене Vesta NG: что это за автомобиль
В подмосковном городе Балашиха продается 47-летнее купе Mazda по цене Vesta NG. Согласно объявлению на популярном сайте, продается редкое купе Mazda RX-5 Cosmo 1977 г. в. с роторно-поршневым двигателем, богатым оснащением и левым рулем.
По информации продавца, автомобиль с пробегом 51 тыс. км полностью в оригинале. Стоимость составляет 1 550 000 рублей, что сравнимо с базовой Lada Vesta NG.
Автомобиль оснащен 1,3-литровым карбюраторным роторно-поршневым мотором мощностью 115 л.с. со 166 Нм крутящего момента, 5-ступенчатой МКП, привод задний. Сзади находится неразрезной мост, рулевое управление – червячное с гидроусилителем.
Салон отделан натуральным деревом, синим велюром, имеются также виниловые вставки, безрамочные двери, установлены электростеклоподъемники, электрозеркала и кондиционер.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
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Источник: Auto.ru