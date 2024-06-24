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47-летнее купе Mazda продают по цене Vesta NG: что это за автомобиль

В Подмосковье продают редкое купе Mazda RX-5 Cosmo 1977 года за ₽1,55 млн

В подмосковном городе Балашиха продается 47-летнее купе Mazda по цене Vesta NG. Согласно объявлению на популярном сайте, продается редкое купе Mazda RX-5 Cosmo 1977 г. в. с роторно-поршневым двигателем, богатым оснащением и левым рулем.

По информации продавца, автомобиль с пробегом 51 тыс. км полностью в оригинале. Стоимость составляет 1 550 000 рублей, что сравнимо с базовой Lada Vesta NG.

Mazda RX-5 Cosmo
Mazda RX-5 Cosmo

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Автомобиль оснащен 1,3-литровым карбюраторным роторно-поршневым мотором мощностью 115 л.с. со 166 Нм крутящего момента, 5-ступенчатой МКП, привод задний. Сзади находится неразрезной мост, рулевое управление – червячное с гидроусилителем.

Салон отделан натуральным деревом, синим велюром, имеются также виниловые вставки, безрамочные двери, установлены электростеклоподъемники, электрозеркала и кондиционер.

Mazda RX-5 Cosmo
Mazda RX-5 Cosmo
Mazda RX-5 Cosmo
Mazda RX-5 Cosmo

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 7
24.06.2024
Фото:Auto.ru
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