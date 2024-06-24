Этот младший брат Toyota RAV4 добрался до России по цене дешевле «китайцев»
Кроссовер Toyota Corolla Cross, популярный во многих азиатских странах, добрался до РФ по альтернативным каналам по цене от 2 500 000 рублей. За эту сумму с учетом полностью уплаченного утильсбора новую Corolla Cross 2024 г.в. предлагает привезти под заказ компания из Красноярска.
Предлагается автомобиль с китайского рынка, среди опций датчики давления в шинах, система контроля усталости водителя, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком и прочее.
За 2 700 000 рублей аналогичный автомобиль 2024 года готов привезти столичный дилер. В Екатеринбурге Toyota Corolla Cross имеется в наличии и растаможена, ее оценили в 3 150 000 рублей.
Технически все эти машины одинаковы. Они оснащены 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 169 л.с., бесступенчатым вариатором. Привод передний. Гибридная Corolla Cross с силовой установкой мощностью 196 л.с. есть в наличии у одного из дилеров в Краснодаре и продается за 3 620 000 рублей.
Сопоставимые по классу официальные «китайцы» в основном стоят дороже бензиновых Toyota Corolla Cross. Так, Geely Atlas нового поколения в базе стоит от 3 194 990 рублей, а топовый Haval F7 – 3 349 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.