Проиграл конкуренцию: японский автогигант закрыл завод в Китае

Компания Nissan закрыла новейший завод в Китае из-за падения продаж

В Китае закрылся один из заводов Dongfeng-Nissan. Японский автогигант пошел на это в связи с падением продаж на местном рынке.

Закрытый завод в Чанчжоу является одним из восьми предприятий Nissan в КНР. Это самый маленький, но самый технологичный завод. Он начал работу менее четырех лет назад, в ноябре 2020 года. В компании объяснили закрытие предприятия «изменениями в общей стратегии и бизнес-среде», «необходимостью перераспределения ресурсов для дальнейшего развития и трансформации» и инвестициями в новые модели на новой энергии.

До 2018 года Nissan был одной из самых успешных иностранных автокомпаний в КНР, он обходил Toyota и Honda. Продажи компании в Китае были больше, чем в США.

Но в последнее время конкурировать с китайскими автопроизводителя Nissan становится все сложнее: они предлагают более дешевые машины, которые при этом не уступают ни в плане дизайна, ни в плане техники.

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Источник: Nikkei