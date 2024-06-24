Март стал вторым по загруженности месяцем в МРЭО ГИБДД — причина удивит

Эксперты выяснили, в какие месяцы в МРЭО ГИБДД образуются самые большие очереди

Российские автовладельцы чаще всего занимаются оформлением транспортного средства для постановки на учет в МРЭО ГИБДД в самый последний месяц в году – в декабре. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в сервисе «Отчеты Авто.ру» со ссылкой на анализ данных за последние пять лет.

«Лидером по количеству зарегистрированных машин оказался конец декабря. Самая массовая дата – 27 декабря, в этот день на учет поставили 33,5 тыс. машин. Именно в это время сочетаются годовые премии и желание дилеров распродать машины до того, как они " постареют " на год», – уточнили специалисты.

Также в сервисе указали, что перед 8 марта наблюдается резкий спад постановки на учет автомобилей. Этот месяц в целом признан вторым по загруженности месяцем, когда регистрируют свой транспорт автовладельцы. Специалисты связывают это с тем, что некоторые женщины получают в качестве подарка в женский день автомобиль. По статистике, в России в среднем ежедневно на учет ставят порядка 17,6 тыс. машин: самые популярные месяцы – декабрь (648 тыс. единиц), март (604 тыс.) и июль (589 тыс.).

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Источник: Газета.Ru