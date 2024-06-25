8 колес, 470 «лошадей» и огонь на 25 км – новая техника в зоне СВО

Ростех передал Армии России новейшие колесные гаубицы «Мальва»

Вооруженные силы России отправили в зону СВО партию новейших самоходных колесных гаубиц «Мальва», полученных от Ростеха.

«Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

«Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц "Мальва". Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», – рассказали в Ростехе.

Самоходная колесная гаубица «Мальва»

«Мальва» базируется на шасси БАЗ с колесной формулой 8×8 и имеет боезапас не менее 30 выстрелов. Благодаря 470-сильному дизельному двигателю автомобиль может разгоняться до скорости 80 км/ч и преодолевать серьезное бездорожье. Запаса же топлива в баках хватает на 1 тысячу км.

«Самоходная колесная гаубица "Мальва" – современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Благодаря колесному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно», – приводит ТАСС слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Кроме того, «Мальву» можно перевозить военно-транспортной авиацией – самолетами Ил-76, которые способны оперативно без дозаправок доставлять их на расстояния до 4,2 тысяч км.