ИИ подскажет, как проехать все перекрестки только на зеленый сигнал светофора

В России создали «умную» систему для безостановочного проезда перекрестков

В России создали новую систему, благодаря которой водители смогут выбрать оптимальную скорость передвижения на автомобиле для того, чтобы проехать без остановок все перекрестки на пути следования по маршруту. Внедрение этой системы увеличит пропускную способность перекрестков на 10-30%.

Систему разработали специалисты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), в ее основе лежит алгоритм, при помощи которого искусственный интеллект вычисляет временной промежуток, чтобы попасть в так называемую «зеленую волну» светофоров.

При расчете учитывались различные факторы, такие как скорость первого автомобиля на перекрестке, количество транспортных средств в очереди, расстояние между перекрестками, текущие условия трассы (уклоны дороги, ее покрытие, наличие трамвайных путей) и даже погодные условия (дождь, гололед и т.д.).

Рекомендуемая для автовладельца скорость передвижения отобразится на специальных динамических дорожных знаках между светофорами, а данные с системы можно будет загружать в навигационное приложение на смартфон водителя.

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Источник: ferra.ru