Как сэкономить 100 тыс. рублей при покупке Lada Granta
В Белоруссии автомобиль Lada Granta можно купить по более низкой цене, чем в России. Так, в соседней стране автомобиль с 8-клапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 литра стоит 32,8 тыс. белорусских рублей (891 тыс. российских рублей по текущему курсу). В РФ аналогичный седан, оборудованный кондиционером, подушкой безопасности водителя и антиблокировочной системой тормозов, стоит от 992 тыс. рублей.
С 106-сильным мотором, двумя фронтальными подушками безопасности, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, штатной аудиосистемой и подогревом передних сидений седан стоит 36,4 тыс. белорусских рублей (988,5 тыс. российских). В России такая Granta стоит значительно дороже: от 1,05 млн рублей. Точные причины разницы цен не известны.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
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Источник: Quto.ru
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...