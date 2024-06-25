Как сэкономить 100 тыс. рублей при покупке Lada Granta

В Белоруссии Lada Granta стоит на 100 тыс. рублей дешевле, чем в России

В Белоруссии автомобиль Lada Granta можно купить по более низкой цене, чем в России. Так, в соседней стране автомобиль с 8-клапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 литра стоит 32,8 тыс. белорусских рублей (891 тыс. российских рублей по текущему курсу). В РФ аналогичный седан, оборудованный кондиционером, подушкой безопасности водителя и антиблокировочной системой тормозов, стоит от 992 тыс. рублей.

С 106-сильным мотором, двумя фронтальными подушками безопасности, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, штатной аудиосистемой и подогревом передних сидений седан стоит 36,4 тыс. белорусских рублей (988,5 тыс. российских). В России такая Granta стоит значительно дороже: от 1,05 млн рублей. Точные причины разницы цен не известны.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Quto.ru