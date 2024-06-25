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Как сэкономить 100 тыс. рублей при покупке Lada Granta

В Белоруссии Lada Granta стоит на 100 тыс. рублей дешевле, чем в России

В Белоруссии автомобиль Lada Granta можно купить по более низкой цене, чем в России. Так, в соседней стране автомобиль с 8-клапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 литра стоит 32,8 тыс. белорусских рублей (891 тыс. российских рублей по текущему курсу). В РФ аналогичный седан, оборудованный кондиционером, подушкой безопасности водителя и антиблокировочной системой тормозов, стоит от 992 тыс. рублей.

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С 106-сильным мотором, двумя фронтальными подушками безопасности, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, штатной аудиосистемой и подогревом передних сидений седан стоит 36,4 тыс. белорусских рублей (988,5 тыс. российских). В России такая Granta стоит значительно дороже: от 1,05 млн рублей. Точные причины разницы цен не известны.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
25.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-35