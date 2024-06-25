Кроссовер BMW X6 рухнул с парковки в Краснодаре

Три человека погибли при падении BMW X6 с парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

25 июня около 12:30 в Краснодаре произошло падения автомобиля BMW X6 с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея». Как сообщают местные СМИ, в салоне кроссовера находились женщина, мужчина и ребенок.

При падении машина приземлилась прямо на крышу, салон существенно деформировался. Очевидцы сообщали, что прибывшие на место врачи пытались реанимировать извлеченных из машины людей прямо на проезжей части улицы Рашпилевской, но ни одного из троих спасти не удалось.

По предварительным данным, за рулем находилась женщина, она не справилась с управлением – предположительно, перепутала педали. Место падения в ТРЦ «Галерея» огородили лентами, проход закрыт.

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Источник: 93.ru, Краснодар | Телетайп

Видео: Readovka