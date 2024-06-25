#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания
25 июня
«Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания
Завод «Автотор» наладит собственное литейное...
Начало положено! Российский уголь из Кузбасса отправили в Индию по железной дороге
25 июня
Начало положено! Российский уголь из Кузбасса отправили в Индию по железной дороге
Россия отправила в Индию первые два состава с...
Новые легковые машины заметно подешевели в России впервые за долгий период
25 июня
Новые легковые машины заметно подешевели в России впервые за долгий период
«Автостат»: средняя цена нового авто в РФ...

Кроссовер BMW X6 рухнул с парковки в Краснодаре

Три человека погибли при падении BMW X6 с парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

25 июня около 12:30 в Краснодаре произошло падения автомобиля BMW X6 с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея». Как сообщают местные СМИ, в салоне кроссовера находились женщина, мужчина и ребенок.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

При падении машина приземлилась прямо на крышу, салон существенно деформировался. Очевидцы сообщали, что прибывшие на место врачи пытались реанимировать извлеченных из машины людей прямо на проезжей части улицы Рашпилевской, но ни одного из троих спасти не удалось.

По предварительным данным, за рулем находилась женщина, она не справилась с управлением – предположительно, перепутала педали. Место падения в ТРЦ «Галерея» огородили лентами, проход закрыт.

Источник: 93.ru, Краснодар | Телетайп

Видео: Readovka

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:t.me / tipichkras
Количество просмотров 4
25.06.2024
Фото:t.me / tipichkras
Поделиться:
Оцените материал:
0