Фестиваль «Все по классике» — это будет круто!
29 июня в Москве состоится восьмой ежегодный фестиваль от создателей Боевой Классики – «Все по классике». Этот фестиваль — смесь адреналина, ностальгии по советскому автопрому и безграничной любви к машинам. Зовем всех: от дрифт-фанатов до тех, кто просто в теме авто и ценит настоящий дух, упорство и креатив!
Рев моторов, дымный дрифт, уникальные тачки, рэп и граффити прямиком с улиц создадут атмосферу, которую нельзя пропустить.
Что вас ждет на фестивале:
Супер-приз - автомобиль! По традиции в рамках фестиваля ежегодно разыгрывается подготовленный стильный автомобиль. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно лишь присутствовать на фестивале!
Огромная выставка авто. Более 1000 заднеприводных автомобилей в одном месте: от классики советского автопрома до самых свежих достижений автомобильной промышленности.
Граффити-шоу. В рамках нашего фестиваля пройдет граффити-шоу от известных игроков Московской граффити-сцены. Мы приготовили для парней 30 метровую стену из стрейч-пленки, которую они покрасят целиком! Но это еще не все! У стены есть и обратная сторона, которую мы предоставим в свободное пользование для всех желающих.
Картинг. Весь день в парке ЦТВС Москва будет работать картинг, ваша задача показать лучшее время круга. После заезда обязательно возьмите распечатку со временем и мы наградим лучшего участника.
Награждение Топ-3, Топ-10 и Топ-30 автомобилей фестиваля + новые номинации: Tоп-10 FWD и Топ-10 4х4.
Фестиваль проходит прямо в центре Москвы, так что все смогут добраться без проблем. Приходите вместе с друзьями и семьей, чтобы провести незабываемое время в приятной атмосфере автокультуры! На нашем фестивале будет жарко!
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