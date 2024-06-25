#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСАГО окончательно убрали из списка обязательных документов при регистрации ТС
25 июня
ОСАГО окончательно убрали из списка обязательных документов при регистрации ТС
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных...
Цены на туры снижены! А пляжи в этой стране не хуже, чем на Мальдивах
25 июня
Цены на туры снижены! А пляжи в этой стране не хуже, чем на Мальдивах
АТОР: турецкие отельеры снижают цены на туры из...
Россия стала крупнейшим рынком для Китая в части экспорта легковых автомобилей
25 июня
Россия стала крупнейшим рынком для Китая в части экспорта легковых автомобилей
Китай почти на треть увеличил экспорт...

Фестиваль «Все по классике» — это будет круто!

В Москве пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Все по классике»

29 июня в Москве состоится восьмой ежегодный фестиваль от создателей Боевой Классики – «Все по классике». Этот фестиваль — смесь адреналина, ностальгии по советскому автопрому и безграничной любви к машинам. Зовем всех: от дрифт-фанатов до тех, кто просто в теме авто и ценит настоящий дух, упорство и креатив!

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Рев моторов, дымный дрифт, уникальные тачки, рэп и граффити прямиком с улиц создадут атмосферу, которую нельзя пропустить.

Что вас ждет на фестивале:

Супер-приз - автомобиль! По традиции в рамках фестиваля ежегодно разыгрывается подготовленный стильный автомобиль. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно лишь присутствовать на фестивале!

Огромная выставка авто. Более 1000 заднеприводных автомобилей в одном месте: от классики советского автопрома до самых свежих достижений автомобильной промышленности.

Граффити-шоу. В рамках нашего фестиваля пройдет граффити-шоу от известных игроков Московской граффити-сцены. Мы приготовили для парней 30 метровую стену из стрейч-пленки, которую они покрасят целиком! Но это еще не все! У стены есть и обратная сторона, которую мы предоставим в свободное пользование для всех желающих.

Картинг. Весь день в парке ЦТВС Москва будет работать картинг, ваша задача показать лучшее время круга. После заезда обязательно возьмите распечатку со временем и мы наградим лучшего участника.

Награждение Топ-3, Топ-10 и Топ-30 автомобилей фестиваля + новые номинации: Tоп-10 FWD и Топ-10 4х4.

Фестиваль проходит прямо в центре Москвы, так что все смогут добраться без проблем. Приходите вместе с друзьями и семьей, чтобы провести незабываемое время в приятной атмосфере автокультуры! На нашем фестивале будет жарко!

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Количество просмотров 1
25.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0