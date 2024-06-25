Фестиваль «Все по классике» — это будет круто!

В Москве пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Все по классике»

29 июня в Москве состоится восьмой ежегодный фестиваль от создателей Боевой Классики – «Все по классике». Этот фестиваль — смесь адреналина, ностальгии по советскому автопрому и безграничной любви к машинам. Зовем всех: от дрифт-фанатов до тех, кто просто в теме авто и ценит настоящий дух, упорство и креатив!

Рев моторов, дымный дрифт, уникальные тачки, рэп и граффити прямиком с улиц создадут атмосферу, которую нельзя пропустить.

Что вас ждет на фестивале:

Супер-приз - автомобиль! По традиции в рамках фестиваля ежегодно разыгрывается подготовленный стильный автомобиль. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно лишь присутствовать на фестивале!

Огромная выставка авто . Более 1000 заднеприводных автомобилей в одном месте: от классики советского автопрома до самых свежих достижений автомобильной промышленности.

Граффити-шоу . В рамках нашего фестиваля пройдет граффити-шоу от известных игроков Московской граффити-сцены. Мы приготовили для парней 30 метровую стену из стрейч-пленки, которую они покрасят целиком! Но это еще не все! У стены есть и обратная сторона, которую мы предоставим в свободное пользование для всех желающих.

Картинг . Весь день в парке ЦТВС Москва будет работать картинг, ваша задача показать лучшее время круга. После заезда обязательно возьмите распечатку со временем и мы наградим лучшего участника.

Награждение Топ-3, Топ-10 и Топ-30 автомобилей фестиваля + новые номинации: Tоп-10 FWD и Топ-10 4х4.

Фестиваль проходит прямо в центре Москвы, так что все смогут добраться без проблем. Приходите вместе с друзьями и семьей, чтобы провести незабываемое время в приятной атмосфере автокультуры! На нашем фестивале будет жарко!