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Новые легковые машины заметно подешевели в России впервые за долгий период
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«Автостат»: средняя цена нового авто в РФ...

Новые легковые машины заметно подешевели в России впервые за долгий период

«Автостат»: средняя цена нового авто в РФ снизилась до 2,9 млн рублей

Средняя цена новой легковой машины в мае 2024 года в РФ составила 2,878 млн рублей. Этот показатель опустился ниже отметки 3 млн рублей впервые за долгий период.

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Летом прошлого года средневзвешенная цена новой легковушки составила 3,002 млн рублей. В следующие 10 месяцев она находилась на отметке более 3 млн рублей и в марте текущего года вышла на максимальный уровень в 3,391 млн рублей. Далее этот показатель начал снижаться: на 7% в апреле по отношению к марту и на 8,5% в мае по отношению к апрелю.

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Падение средней цены аналитики объясняют изменением структуры продаж новых легковых автомобилей. Доля авторынка у дешевых и среднеценовых брендов (Lada, Chery, Haval и прочие) выросла, а у дорогих и очень дорогих (Exeed, Tank и так далее) уменьшилась.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.06.2024
Фото:Depositphotos
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