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Водители и курьеры в лидерах по росту зарплат

Средние зарплаты водителей достигли 109,3 тыс. руб., увеличившись на 17,8%

Согласно данным сервисов «Работа.ру» и «Подработка», за последний год средние зарплаты водителей увеличились на 17,8%, а курьеров – на 28,2%

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В мае 2024 года средние зарплатные предложения для водителей достигли 109,3 тыс. руб., а для курьеров – 105,8 тыс. рублей.

Правда, число вакансий для водителей в мае 2024 года снизилось на 21,6% по сравнению с маем 2023 года.

В то же время количество вакансий для курьеров увеличилось на 30,5%.

Наибольший рост зарплатных предложений для водителей в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года зафиксирован в Краснодарском крае (43,7%), Нижегородской области (26,1%), Татарстане (19,3%), Свердловской области (17,4%) и Башкортостане (17,3%).

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Средние зарплаты курьеров в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года значительно выросли в Ленинградской (на 38,4%), в Нижегородской (на 35%), и в Московской области (на 33,2%).

Сфера доставки по всей стране сталкивается с нехваткой курьеров, усугубляемой снижением миграционного притока рабочей силы. Чтобы решить эту проблему, работодатели повышают зарплаты и приглашают на работу самозанятых, говорится в исследовании.

Кроме того, в преддверии летнего сезона количество вакансий для официантов увеличилось на 5,3%, а средние зарплаты выросли на 18,3%, достигнув более 67,7 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
26.06.2024
Фото:Unsplash
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