В России вводятся новые правила регистрации авто, но не все эксперты этому рады

Эксперты пояснили, что с регистрацией транспорта без ОСАГО водителям будет проще

Регистрация транспортных средств без ОСАГО упростит жизнь автомобилистам, но есть вероятность, что нововведение приведет к сокращению числа полисов. Такое мнение выразили эксперты автоотрасли.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий изменения в перечень обязательных документов при госрегистрации транспорта. Речь идет о его постановке на учет и перерегистрации из-за смены владельца.

Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин напомнил, что большинство автовладельцев раньше приобретали полисы для постановки машин на учет, а также на случай возможной проверки.

«Но поскольку сотрудников ГАИ сейчас на дорогах меньше, то основная проблема – это регистрация, продажа, перерегистрация, где нужно предъявить полис ОСАГО. И многие готовы были заключать договор о страховании исключительно ради этого», – уточнил эксперт.

Но при этом задача страхования ответственности не решалась, так как была возможность заключить договор на короткий период, подчеркивает Травин.

По мнению автоэксперта Никиты Гудкова, исключение ОСАГО из перечня обязательных документов – это первый шаг, за которым последует контроль за наличием страховки посредством камер фотовидеофиксации.

«Если такой механизм будет введен, то иной способ контроля при регистрационных действиях за тем, есть ли ОСАГО на транспортное средство или нет, получается, просто не нужен», – объясняет эксперт.

И Травин, и Гудков допускают, что после нововведения количество застрахованных машин на дорогах уменьшится. Гудков предположил, что так будет только до тех пор, пока не введут фотовидеофиксацию. Вопрос в том, как долго продлится этот переходный период, рассуждает эксперт.

В то же время руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обеспокоен исключением полиса, так как этот документ призван защищать права автовладельца. «Полис – это наша защита, и государство заботится о гражданах, почему надо защиту убирать», – недоумевает эксперт.

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Источник: tass.ru