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А вы знаете о правиле 5 минут для кондиционера? Водители с опытом пользуются им

Водителям раскрыли эффективность правила «5 минут» для кондиционера в машине

Наличие кондиционера в автомобиле обеспечивает комфортную поездку, независимо от внешних погодных условий. Но большинство автовладельцев не знает о правиле «5 минут» и когда нужно выключать систему охлаждения.

Кондиционер работает по принципу замкнутого цикла: хладагент циркулирует между ключевыми компонентами системы. Процесс начинается с компрессора, он сжимает и нагревает хладагент. Затем сжатый газ охлаждается в конденсаторе, преобразуясь в жидкость, которая затем очищается от влаги и примесей в осушителе.

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После этого хладагент под давлением проходит через расширительный клапан, где его давление и температура снижаются, и он становится холодным газом, проходя через испаритель. В испарителе хладагент поглощает тепло из воздуха салона, эффективно охлаждая его перед тем, как охлажденный воздух будет выдут в салон.

Чтобы автомобильный кондиционер функционировал эффективно и надежно, необходимо регулярно его проверять на уровень хладагента и состояние фильтров. Желательно не ставить слишком низкую температуру по сравнению с внешней во избежание термического шока и избыточной сухости воздуха в салоне.

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Вентиляционные отверстия нужно настроить таким образом, чтобы поток воздуха не был направлен непосредственно на пассажиров. Холодный воздух лучше направить вверх, чтобы он равномерно распределялся по салону.

Перед поездкой во время жары необходимо проветривать автомобиль, открыв на несколько минут двери. Таким образом накопленное тепло выветрится и облегчит работу кондиционера. За пять минут до приезда в пункт назначения кондиционер нужно выключить, но вентиляцию оставить включенной для выравнивания температуры и предотвращения образования конденсата.

Эти рекомендации помогут поддерживать функционал кондиционер в исправном состоянии и обеспечит комфорт во время поездок.

Источник: SpeedMe

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За РулемСветлана Тарасенко
26.06.2024
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