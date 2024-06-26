Lada Largus начала поступать дилерам

Lada Largus начали появляться у дилеров в России после перезапуска производства

Автомобили Lada Largus, производство которых было перенесено из Тольятти в Ижевск, начали появляться у российских дилеров. Первая партия была доставлена в автосалоны в Петербурге.

В нее вошли белые и серебристые 5-местные универсалы в комплектации Classic Plus. Автомобили оснащены как 8-клапанным мотором 1,6 л мощностью 90 л. с., так и 106-сильным 16-клапанником.

Lada Largus

О выходе модели в продажу АВТОВАЗ сообщал на прошлой неделе. Сборка Largus стартовала в середине мая, начало продаж было объявлено после накопления необходимого количества машин и проведения процедур проверки качества. 7-местные универсалы и версия Cross встанут на конвейер осенью.

Уточняется, что 5-местный универсал Largus в комплектации Classic стоит от 1,66 млн рублей, цена фургона начинается от 1,67 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Автостат