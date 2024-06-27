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Назван самый популярный внедорожник в России

«Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых машин

Внедорожники стали самым востребованным типом кузова среди новых машин в РФ. Покупатели б/у автомобилей чаще выбирают седаны по итогам исследования «Авито Авто».

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Так, среди новых машин на внедорожники пришлось 63,13% спроса, их средняя цена равна 3 149 000 рублей. Самой популярной моделью среди внедорожников стала Lada Niva Legend.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

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На втором и третьем местах по популярности кузовами среди новых машин стали седан и лифтбек (24,78% и 6,39% спроса соответственно, средние цены 2 190 000 и 1 783 000 рублей). Здесь самой популярной стала Lada Granta.

Далее следуют машины с кузовом пикап с долей 3,29% и средней ценой 3 282 000 рублей. Самым популярным в этой категории стал Great Wall Poer, стоящий, в среднем, 3 749 000 рублей.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

На пятом месте универсал (1,95%, средняя цена 1 799 000 рублей). Самой популярной среди универсалов стала Lada Vesta SW/SW Cross.

Что касается б/у автомобилей, то здесь самым популярным типом кузова стал седан (43,79%, 835 000 руб.). Далее следуют внедорожник (20,53%, 2 000 000 руб.), хэтчбек (17%, 629 000 руб.), универсал (5,38%, 860 000 руб.) и лифтбек (2,63%, 1 256 000 руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
27.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+35