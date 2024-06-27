Назван самый популярный внедорожник в России

«Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых машин

Внедорожники стали самым востребованным типом кузова среди новых машин в РФ. Покупатели б/у автомобилей чаще выбирают седаны по итогам исследования «Авито Авто».

Так, среди новых машин на внедорожники пришлось 63,13% спроса, их средняя цена равна 3 149 000 рублей. Самой популярной моделью среди внедорожников стала Lada Niva Legend.

Lada Niva Legend

На втором и третьем местах по популярности кузовами среди новых машин стали седан и лифтбек (24,78% и 6,39% спроса соответственно, средние цены 2 190 000 и 1 783 000 рублей). Здесь самой популярной стала Lada Granta.

Далее следуют машины с кузовом пикап с долей 3,29% и средней ценой 3 282 000 рублей. Самым популярным в этой категории стал Great Wall Poer, стоящий, в среднем, 3 749 000 рублей.

Lada Niva Legend

На пятом месте универсал (1,95%, средняя цена 1 799 000 рублей). Самой популярной среди универсалов стала Lada Vesta SW/SW Cross.

Что касается б/у автомобилей, то здесь самым популярным типом кузова стал седан (43,79%, 835 000 руб.). Далее следуют внедорожник (20,53%, 2 000 000 руб.), хэтчбек (17%, 629 000 руб.), универсал (5,38%, 860 000 руб.) и лифтбек (2,63%, 1 256 000 руб.).

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Источник: «Российская газета»