Мы — Николай Второй: пьяный водитель в свое оправдание назвался родней императора

Инспекторы ДПС Кузбасса задержали пьяного «потомка императора Николая II»

Сотрудники Дорожно-патрульной службы Кузбасса во время дежурства остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что нетрезвый мужчина в качестве оправдания решил представиться потомком российского императора Николая II. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

«Нарушитель заявил полицейским, будто является потомком императора и готов предоставить подтверждающие документы. Однако причина такого поведения оказалась банальна: результаты проверки алкотестером показали многократное превышение допустимого уровня алкоголя», – говорится в сообщении ведомства.

По словам 68-летнего водителя, он действительно «принял на грудь» накануне у себя на даче. Теперь он не только заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, ему грозит лишение прав до двух лет.

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Источник: Полиция Кузбасса