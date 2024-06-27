Специалист рассказал, почему машину вредно оставлять на палящем солнце

Эксперт Николаевич дал советы по защите автомобильного аккумулятора в жару

Эксперт Дмитрий Николаевич из компании Energon дал рекомендации по защите автомобильного аккумулятора в жаркую погоду.

Он отметил, что летом аккумуляторные батареи особенно уязвимы из-за высоких температур, которые приводят к ускорению электрохимических процессов и могут вызвать повышенное испарение электролита, саморазряд, коррозию и деградацию материалов АКБ. Это снижает емкость и общую производительность аккумулятора.

Для продления срока службы АКБ в жаркую погоду Николаевич советует избегать глубоких разрядов и поддерживать устройство в хорошем техническом состоянии через регулярную зарядку. Недостаточная или избыточная зарядка может привести к ускоренному износу батареи.

Также важно соблюдать температурный режим. При температуре выше +25 градусов ускоряется испарение электролита и увеличивается риск терморазгона, что может повредить батарею. Оптимальная температура для работы АКБ находится в диапазоне от +20 до +25 градусов.

Для защиты аккумулятора в жаркую погоду необходимо обеспечить вентиляцию и избегать прямых солнечных лучей. При установке аккумулятора следует позаботиться о качественной вентиляции для отвода тепла. В теплое время года лучше парковать машину в тенистых местах с хорошей вентиляцией.

Оптимизация нагрузки на аккумулятор также важна. Частые короткие поездки и длительные простои могут привести к недозаряду АКБ, а езда по плохим дорогам - к механическим повреждениям. Подключение дополнительных потребителей энергии, таких как мощная аудиосистема или дополнительные фары, увеличивает нагрузку на аккумулятор.

При появлении признаков перегрева, таких как специфический запах или значительное повышение температуры, необходимо дать аккумулятору остыть. Игнорирование таких сигналов может привести к серьезным повреждениям АКБ.

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Источник: «Известия»