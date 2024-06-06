Аккумулятор вашего авто проживет лишь 2 года – и вот почему

«За рулем» рассказал, как легко продлить срок службы аккумулятора автомобиля

Срок службы аккумулятора в значительной степени определяется техническим состоянием автомобиля и действиями его хозяина.

Каким должен быть нормальный срок службы АКБ

Свинцово-кислотный аккумулятор обычно работает обычно от 4 до 5 лет. По факту, это достаточно долго, так как согласно ГОСТ Р 53165–2020 средний срок службы таких АКБ должен быть не более чем 2 года и менее 90 тысяч км или 3000 моточасов.

Известны случаи, когда такие модели АКБ работали десять и более лет. Однако есть истории о том, что свинцово-кислотные АКБ отрабатывали не более года.

Так можно ли продлить жизнь батарее? Это вполне возможно, но на большие сроки рассчитывать все равно не стоит.

Легковесные АКБ

К сожалению, в продаже все чаще встречаются так называемые легкие батареи, которые легче аналогичных по размеру и амперажу на 3-4 кг. Секрет легкого веса заключается в том, что производители таких аккумуляторов экономят на свинце. Получается, что вас обманывают уже с момента покупки АКБ.

Однако если покупателя еще можно обмануть, то физику не обманешь. Чем большую суммарную площадь имеют поверхности свинцовых пластин, тем больший ток способна выдать АКБ при стартерном режиме разряда. Соответственно, и запас энергии у такой батареи значительно выше. Если же при изготовлении аккумулятора используется меньше пластин, то плотность тока на их поверхности увеличивается. Этот фактор приводит к снижению ресурса батареи.

Совет: отправляясь за покупкой АКБ захватите с собой обычный безмен. В процессе взвешивания аккумуляторов не покупайте подозрительно легкие.

Всем известный «зеленый глаз» – индикатор состояния аккумулятора. По сути, это – фикция. Индикатор показывает плотность электролита только в одной банке. Однако если «зеленый глаз» потухает, то шансы на холодный запуск двигателя стремятся к нулю.

Курить – вредно

Сам процесс прикуривания двигателя от внешней АКБ безвреден. Но вот последствия этого часто бывают печальными. Причина – в самоуспокоенности водителя, который запустил двигатель от другого автомобиля и, не задумываясь о причинах разряда, продолжает ездить с неисправной АКБ, как ни в чем не бывало.

Если часто приходится ездить на большие расстояния по автобану, то редкие прикуривания не создадут особых проблем. Что касается коротких поездок, то в этом случае АКБ часто бывает разряженной. Остатка ее энергии при следующем запуске может хватить только на один оборот стартера. Эта проблема обязательно вылезет в морозную погоду.

В сильные морозы АКБ в процессе прикуривания вообще не будет принимать заряд. Плотность электролита тоже будет оставаться низкой. Электролит будет больше похож на обычную воду. Далее произойдет промерзание пластин с последующей их деформацией и повреждением корпуса аккумулятора.

Рекомендация: после единичного эпизода прикуривания для АКБ необходимо устроить сеанс очень хорошей подзарядки. Это будет способствовать продлению ее ресурса.

Если же аккумулятор больше не принимает заряд ― необходимо раскошелиться на покупку нового, а старый сдать в утиль.

Излишества, сокращающие жизнь батареи

Зачастую водители сами постепенно убивают аккумуляторы. Вот как это происходит:

Громкое прослушивание музыки. Особенно если это часто происходит на тусовках с заглушенным двигателем.

Включенное освещение во время парковки. Утром вас будет ждать разряженная батарея. Если повторить такое 2-3 раза, то произойдет сульфатация пластин АКБ, и ее нужно будет менять на новую.

Длительная эксплуатация батареи на природе. Речь идет о расходовании энергии АКБ на освещение и аудиосистему.

При заглушенном двигателе батарея подвергалась чрезмерным перегрузкам. К примеру через инвертор подключалась болгарка или микроволновка.

В пробках производились частые запуски и остановки двигателя. Получается, что во время кратковременной работы двигателя АКБ не успевает получить достаточное количество подзарядки. Если летом это еще может водителю сойти с рук, то зимой через некоторое время можно будет распрощаться с аккумулятором.

К чему склоняются производители: перезаряд или недозаряд

Интересное мнение по поводу ресурса батарей было высказано специалистами Тюменского аккумуляторного завода. Они уверены, что половина успеха в длительной эксплуатации АКБ относится к технической исправности автомобиля.

Насчет вредных факторов, то сюда можно отнести как перезаряд, так и недозаряд. В случае недозаряда происходит сульфатация пластин. Перезаряд приводит к образованию коррозии на свинцовых токоотводах.

В идеальной ситуации напряжение зарядки АКБ должно соотноситься со стилем вождения. К примеру, если раз в неделю выезжать за город, то вырабатываемый генератором ток зарядки должен быть в пределах 14,4 В. Если же машина эксплуатируется в режиме такси, то лучше ориентироваться на ток зарядки 13,8 В. Нами проводились наблюдения за редакционным Ларгусом 2012 года выпуска. При этом была отмечена работа интеллектуальной системы управления током зарядки, которая летом подавала на АКБ напряжение 13,7 В, а зимой – 14 В.

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