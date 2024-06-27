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Этот 7-местный 178-сильный кроссовер подешевел на 500 тыс. рублей с начала года

Кроссовер Evolute i-Space подешевел на ₽539 тыс. с начала продаж в России

Российский кроссовер Evolute i-Space с начала продаж, то есть с начала года, заметно подешевел. Так, в январе он стоил 3,9 млн рублей, а сейчас цена кроссовера составляет 3,36 млн рублей. Таким образом, разница составила 539 тыс. рублей.

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При этом оснащение Evolute i-Space (у машины только одна комплектация) и технические характеристики остались прежними.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

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У автомобиля передний привод, бензиновый мотор мощностью 110 л.с., электромотор мощностью 178 л.с. и тяговая аккумуляторная батарея емкостью 17,5 кВтч. Запас хода на чистом электричестве составляет примерно 90 км, общий запас хода, измеренный по методике WLTP, равен 1150 км.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За РулемВиноградов Александр
Количество просмотров 1
27.06.2024
Фото:За РулемВиноградов Александр
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