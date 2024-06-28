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Этот 162-сильный «китаец» с АКП подешевел на ₽500 тыс., а оснащение стало лучше

В России китайские пикапы Foton Tunland G7 стали доступнее на 500 тысяч рублей

Китайские пикапы Foton Tunland G7 стали дешевле почти на 500 тыс. рублей. Уточняется, что весной продажи Tunland G7 в нашей стране открыло российское представительство Foton. А позднее продавать эти машины начала и компания «МБ Рус», которая предлагает эти автомобили в лучшем оснащении и гораздо дешевле.

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Так, вместо рекомендованной представительством Foton цены в 3,5 млн рублей для базовой версии модели «МБ Рус» реализует пикапы в богатой комплектации Comfort за 3,1 млн рублей.

Foton Tunland G7
Foton Tunland G7

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В оснащение Foton Tunland G7 Comfort входят подушки безопасности, медиасистема с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида и парковочные датчики спереди, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя. Ничего из этого в базовой комплектации нет.

В РФ Foton Tunland G7 оснащен 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 162 л.с. и 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Foton
28.06.2024
Фото:Depositphotos | Foton
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