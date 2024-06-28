#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Хребет Карамурунтау.
28 июня
Тут вяжут пуховые платки и начинается Каменный пояс России – едем в Оренбург
«За рулем» предлагает живописный автомобильный...
Вот как выглядит автоподстава! Этот человек совершил 35 таких же
28 июня
Вот как выглядит автоподстава! Этот человек совершил 35 таких же
В Томске будут судить афериста, получившего 8...
Changan UNI-K
28 июня
Новый «китаец на полном фарше» – вот что с ним будет через 2 года!
Эксперт «За рулем» рассказал, какие проблемы...

Эти машины с МКП дешевле 1,8 млн рублей признаны самыми быстрыми

HotCars перечислил самые быстрые автомобили с механикой дешевле 1,8 млн рублей

Эксперты портала HotCars выяснили, какие спорткары с МКП стоят меньше 20 000 долларов (1,8 млн рублей) и едут быстрее других. На первое место они поставили BMW M5 2008 г. в., максимальная скорость которого равна 205 миль в час (330 км/ч), а разгон до 97 км/ч занимает 4,5 секунды. Под капотом этого авто 5,0-литровый двигатель V10 мощностью 500 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Цена такого подержанного авто, в среднем, составляет 14 655 долларов (около 1,3 млн рублей).

BMW 5
BMW 5
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

На втором месте Cadillac CTS-V 2009 г. в. с разгоном до 97 км/ч за 3,9 секунды и максимальной скоростью 191 миля в час (307 км/ч). Автомобиль оснащен 6,2-литровым V8 мощностью 556 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Его средняя цена 18 570 долларов (1,6 млн рублей).

Cadillac CTS-V
Cadillac CTS-V

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

На третьей строчке кабриолет Chevrolet Camaro SS 2013 года со средней ценой 15 245 долларов (1,3 млн рублей). Автомобиль оснащен 6,2-литровым 426-сильным двигателем V8 и 6-ступенчатой МКП. До 97 км/ч Camaro разгоняется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость равна 184 миль в час (296 км/ч).

Chevrolet Camaro SS
Chevrolet Camaro SS

Также в список самых быстрых автомобилей с МКП дешевле 1,8 млн рублей вошли Chevrolet Camaro SS 2013 года; Dodge Challenger SRT8 2014 года; BMW 135is 2013 года; Audi S5 2012 года; Audi S4 2011 года; Chevrolet Corvette C5 2004 года; Nissan 370Z 2012 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: HotCars

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Wikimedia | Chevrolet
28.06.2024
Фото:Depositphotos | Wikimedia | Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0