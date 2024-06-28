Эти машины с МКП дешевле 1,8 млн рублей признаны самыми быстрыми

HotCars перечислил самые быстрые автомобили с механикой дешевле 1,8 млн рублей

Эксперты портала HotCars выяснили, какие спорткары с МКП стоят меньше 20 000 долларов (1,8 млн рублей) и едут быстрее других. На первое место они поставили BMW M5 2008 г. в., максимальная скорость которого равна 205 миль в час (330 км/ч), а разгон до 97 км/ч занимает 4,5 секунды. Под капотом этого авто 5,0-литровый двигатель V10 мощностью 500 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Цена такого подержанного авто, в среднем, составляет 14 655 долларов (около 1,3 млн рублей).

BMW 5

На втором месте Cadillac CTS-V 2009 г. в. с разгоном до 97 км/ч за 3,9 секунды и максимальной скоростью 191 миля в час (307 км/ч). Автомобиль оснащен 6,2-литровым V8 мощностью 556 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Его средняя цена 18 570 долларов (1,6 млн рублей).

Cadillac CTS-V

На третьей строчке кабриолет Chevrolet Camaro SS 2013 года со средней ценой 15 245 долларов (1,3 млн рублей). Автомобиль оснащен 6,2-литровым 426-сильным двигателем V8 и 6-ступенчатой МКП. До 97 км/ч Camaro разгоняется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость равна 184 миль в час (296 км/ч).

Chevrolet Camaro SS

Также в список самых быстрых автомобилей с МКП дешевле 1,8 млн рублей вошли Chevrolet Camaro SS 2013 года; Dodge Challenger SRT8 2014 года; BMW 135is 2013 года; Audi S5 2012 года; Audi S4 2011 года; Chevrolet Corvette C5 2004 года; Nissan 370Z 2012 года.

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Источник: HotCars