Названа дата перезапуска бывшего завода Volkswagen в России

Завод Volkswagen в Калуге запустят 1 августа

Руководство завода Volkswagen в Калуге на общем собрании в четверг объявило о грядущем перезапуске производства с 1 августа. На первом этапе на объекте будут задействованы более 500 работников в три смены.

Уточняется, что при благополучном развитии проекта по перезапуску завода к ноябрю текущего года будет существенно увеличено количество сотрудников, участвующих в проекте. При необходимости откроют найм работников, в первую очередь будут приглашаться экс-сотрудники производственных подразделений. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал известие о перезапуске бывшего завода Volkswagen в России.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главред «За рулем»:

– Это говорит о том, что будет задействована крупноузловая сборка: китайские машины с нашими эмблемами и слегка измененной внешностью.

Также Кадаков пояснил, что изначально планировалось запустить завод еще к концу 2023 года, но всё оказалось сложнее, чем думалось.

До весны 2022 года на предприятии выпускали автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у VW работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч моторов в год.

Завод Volkswagen в Калуге входит в автомобильную группу AGR, которой принадлежит бывший завод Hyundai в Петербурге.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Telegram-канал главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова