Этого «китайца» сейчас можно продать вдвое дороже, чем покупали пять лет назад

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«Автостат» назвал известные китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Самым ликвидным 5-летним китайским кроссовером в РФ стал Geely Emgrand X7, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат». Они пришли к выводу, что через пять лет после покупки новый Geely Emgrand X7 с двигателем 2,4 л и АКП сохранил 178,4% своей изначальной стоимости. Сейчас его можно продать почти вдвое дороже, чем он стоил во время выхода на рынок РФ.

Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
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На втором месте оказался Changan CS35 с остаточной стоимостью 156,8% через пять лет после покупки. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и АКП. На третьей позиции находится Chery Tiggo 4 с 2,0-литровым мотором и автоматом, который сегодня стоит в 1,5 раза больше, чем пять лет назад (155,6% остаточной стоимости).

Changan CS35
Changan CS35

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Причина, что остаточная стоимость этих автомобилей сохранилась на таком высоком уровне, заключается в том, что новые машины резко подорожали в России в последние несколько лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan | Geely
Количество просмотров 1
28.06.2024
Фото:Changan | Geely
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