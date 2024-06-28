Этого «китайца» сейчас можно продать вдвое дороже, чем покупали пять лет назад

«Автостат» назвал известные китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Самым ликвидным 5-летним китайским кроссовером в РФ стал Geely Emgrand X7, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат». Они пришли к выводу, что через пять лет после покупки новый Geely Emgrand X7 с двигателем 2,4 л и АКП сохранил 178,4% своей изначальной стоимости. Сейчас его можно продать почти вдвое дороже, чем он стоил во время выхода на рынок РФ.

Geely Emgrand X7

На втором месте оказался Changan CS35 с остаточной стоимостью 156,8% через пять лет после покупки. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и АКП. На третьей позиции находится Chery Tiggo 4 с 2,0-литровым мотором и автоматом, который сегодня стоит в 1,5 раза больше, чем пять лет назад (155,6% остаточной стоимости).

Changan CS35

Причина, что остаточная стоимость этих автомобилей сохранилась на таком высоком уровне, заключается в том, что новые машины резко подорожали в России в последние несколько лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»