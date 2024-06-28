Вот как выглядит автоподстава! Этот человек совершил 35 таких же

В Томске будут судить афериста, получившего 8 млн рублей за 35 подставных ДТП

Следователи полиции Томска закончили расследование дела 39-летнего местного жителя, обвиняемого во множественных мошенничествах на автомобильных страховках. Установлено, что с 2017 по 2022 год он, действуя по одно неизменной схеме, совершил 35 подставных ДТП.

Для организации подстав на улицах Томска он использовал одну из двух своих машин – иномарку премиум-класса. В качестве места аварии он выбирал «кольца» и, пользуясь допущенными другими водителями незначительным нарушениями ПДД, умышленно врезался в них – и затем получал страховую выплату.

Кроме того, он несколько раз судился со страховыми, добиваясь дополнительной компенсации. В общей сложности ему удалось получить более 8 млн рублей от 12 страховых компаний. Но в мае 2022 года он был задержан. На видео ниже – один из эпизодов его деятельности, имевший доказательное значение.

«Оперативникам помогли очевидцы, которые предоставили полиции записи с видеорегистраторов. В ходе обыска у обвиняемого обнаружили сразу несколько исковых заявлений и результаты платных экспертиз, которые имеют доказательственное значение. Два его автомобиля арестованы и отправлены на спецстоянку», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Аферист находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по части 4 статьи 159.5, части 3 статьи 30 и части 1 статьи 159.5 УК РФ передано в суд.

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Источник: МВД Медиа