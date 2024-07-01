Московские парковки станут свободнее и доступнее: что придумали власти?

Эксперт оценил изменение тарифов на парковку в Москве в пользу местных жителей

С 1 июля в Москве изменились тарифы на парковку на ряде улиц. На 12 улицах, где парковки не заполнялись даже наполовину, стоимость была снижена, а еще на 12% улиц, где средняя занятость машиномест превышает 80%, тарифы также были скорректированы. Своим мнением о корректировках с редакцией «За рулем» поделился Норайр Блудян, директор Ассоциации ТАМА, член Общественного Совета Минтранса России.

«Основной тезис городских властей – приоритет при парковке должен быть у тех, кто проживает рядом. Москва ведь не сразу строилась – и такого количества парковок, которое нужно, чтобы обеспечить каждого своим местом, организовать в принципе невозможно – ввиду тесной городской застройки», – рассказал Блудян.

«Это значит, надо регулировать загрузку уже имеющихся парковок, чтобы в первую очередь на них могли припарковаться местные, а уже во вторую – гости, причем за плату. А там, где парковки уже платные, но все равно заняты, стоимость необходимо регулировать – пока не освободится хотя бы часть мест», – заключил эксперт.

Напомним, что с 5 августа находить парковочные места возле дома станет проще жителям еще 88 участков улиц, которые проживают в районе точек притяжения. В Департаменте транспорта отметили, что все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковка останется бесплатной для жителей районов – при этом такие места в 4,5 раза освобождаются быстрее, чем бесплатные. Таким образом, уже в начале августа проживающим здесь жителям станет комфортнее парковаться – нужно только оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru.