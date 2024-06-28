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Конкурент КАМАЗа Компас и ГАЗели Next: в РФ привезли новый китайский грузовик

Продажи китайских грузовиков Forland начнутся в России в июле 2024 года

В июле в России начнутся продажи китайских грузовиков Forland, официальным импортером является компания «МБ Рус». Сначала в продаже появятся базовые шасси, а осенью можно будет приобрести грузовики с разнообразными надстройками. Первой моделью станет Forland 3 полной массой 3,5 т, вся гамма будет состоять из четырех грузовиков разного тоннажа.

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Forland 3 называют бескапотным конкурентом ГАЗели Next, его стоимость начинается от 3,26 млн рублей. Автомобиль оснащен 157-сильным 2,5-литровым турбодизелем, возможны три варианта длины колесной базы.

Forland 3, 5, 12
Forland 3, 5, 12

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Под капотом пятитонной модели Forland 5 также 2,5-литровый мотор мощностью 157 л.с. 8-тонный Forland 8 за 4,5 млн рублей получил хорошо известный российским перевозчикам Cummins 3.8 ISF мощностью 156 сил.

Флагманом линейки станет 209-сильный 4,5-литровый Forland 12 полной массой 11,99 т по цене от 5,55 млн рублей. Он составит конкуренцию КАМАЗу Компасу и тяжелой версии газовского Валдая.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МБ Рус
28.06.2024
Фото:МБ Рус
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