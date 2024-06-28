199 л. с., АКП: первые кроссоверы VGV привезли в РФ из Белоруссии, известны цены

Первая партия кроссоверов VGV поступила в РФ из Белоруссии по цене от ₽2,1 млн

Первая партия китайских кроссоверов VGV, которые выпускаются на заводе «Юнисон» в Белоруссии, поступила в Россию. Автомобили успешно прошли таможенное оформление, этот этап стал заключительным перед массовыми поставками в РФ. Об этом говорится в сообщении компании ООО «Мотор-Плейс», которое поступило 28 июня.

Изначально старт продаж автомобилей VGV был запланирован на июнь. Кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus были представлены 15 мая в Москве, о прохождении сертификации стало известно в конце весны. Модель U70 Pro будет стоить от 2,1 млн рублей, цена U75 Plus стартует от 2,75 млн рублей. Длина обеих моделей составляет 4825 мм при колесной базе 2800 мм, кроссоверы будут предлагаться в пяти- и семиместной конфигурации.

VGV U70 Pro

VGV U70 Pro оснащен бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 143 л. с. (207 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом. U75 Plus оборудован двухлитровым бензиновым турбоагрегатом отдачей 199 л. с. (380 Нм) и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод только передний.

VGV U70 Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: ООО «Мотор-Плейс»