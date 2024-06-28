Сумму компенсации по европротоколу могут увеличить до 400 тыс. рублей

Эксперт Аксенов выступает за увеличение суммы выплат по ОСАГО до 400 тыс. рублей

Инициатива Госдумы РФ с внедрением повышенного коэффициента по компенсации ОСАГО является очень правильной, при этом верхнюю границу выплат можно даже увеличить. Таким мнением поделился автоэксперт Алексей Аксенов.

Он выступает за то, чтобы предложенную сумму выплат увеличили с 200 до 400 тыс. рублей.

«В большинстве развитых стран не вызывают полицию на ДТП, где нет пострадавших. То есть все заканчивается обменами страховочных. В данном случае, как мне кажется, если люди с чем-то не согласны при ДТП без пострадавших, нет стопроцентной вины, то есть нет того, кто признал вину, в этих случаях все равно небольшой процент людей будет оформлять европротокол, даже если сумма компенсации – 200 тысяч», – объясняет эксперт.

Но в большинстве случаев без помощи сотрудников Госавтоинспекции все равно не обойтись, подчеркивает Аксенов. При этом он увидел в предложенной мере возможности для мошенничества.

«Для мошенников новая инициатива – это еще один способ нажиться на тех случаях, когда они будут добиваться компенсации, а теперь уже повышенной, даже за незначительные повреждения. Не думаю, что аферисты начнут применять совсем новые схемы обмана, система останется прежней, – предположил эксперт.

В целом Аксенов с одобрением относится к идее повысить выплату, он предположил, что в перспективе ее могут повысить до 400 тыс. рублей по аналогии с ДТП при котором оба участника его не оспаривают, подытожил эксперт.

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Источник: vm.ru