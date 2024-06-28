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Что будет с ценами на автомобили после 1 июля — эксперт сделал прогноз

Эксперт Попов: цены на рынке не снизятся из-за ужесточения условий автокредитов

Цены на легковые автомобили на рынке России с большой долей вероятности не будут снижены после вступления в силу 1 июля 2024 года решения Центробанка РФ в части ограничения автокредитования. Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

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Он подчеркивает, что большую часть автомобилей поставляют из Китая, а автопром этой страны не заинтересован в предоставлении дополнительных скидок.

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Ранее стало известно, что российские дилеры прогнозируют сокращение продаж автомобилей на 8-10% после того, как с 1 июля увеличат надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Речь идет о том, что банку потребуются дополнительные инвестиции при выдаче займов россиянам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%. А это делает автокредиты менее прибыльными для банка.

«Ужесточение условий выдачи автокредитов – это сугубо наши проблемы. Китайцы не снизят цены на свои автомобили, даже если россияне станут покупать их реже, поскольку Россия не является ключевым импортером китайского автопрома и не влияет на его ценовую политику», – объясняет эксперт.

Снизятся ли цены на автомобили отечественного производства – тоже большой вопрос, констатирует Попов. АВТОВАЗ, например, если и примет такое решение, то сделает это только при условии рентабельности, резюмировал эксперт.

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Источник: riamo.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
28.06.2024
Фото:Depositphotos
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