Он вернулся: 272-сильный внедорожник 4х4 с богатым оснащением

На рынке РФ появился обновленный внедорожник Jeep Wrangler

Легендарный внедорожник Jeep Wrangier снова появился на российском рынке — стартовали продажи рестайлинговой версии четвертого поколения. Автомобиль выпуска 2024 года предлагается по цене 11,5 млн рублей, с учетом скидок и программы trade-in сумма снизится до 9,95 млн рублей.

Обновленный Jeep Wrangler Rubicon получил мощный бензиновый турбодвигатель GME T4 объемом 2,0 л и мощностью 272 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Благодаря полному приводу, дополненному электронной блокировкой дифференциалов и возможностью отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости, Jeep Wrangler Rubicon способен преодолеть даже самые сложные дорожные условия.

Jeep Wrangler

Представленный в России внедорожник предлагаются в комплектации Rubicon, в списке оснащения: кожаная отделка кресел, мультируль обтянутый кожей, аналоговая приборная панель с крупным дисплеем бортового компьютера по центру, мультимедийная система с тачскрином, премиальная аудиосистема, светодиодные и противотуманные фары, датчик света, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроники с камерой заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, 17-дюймовые литые диски на внедорожных шинах, электропривод складывания крыши.

Jeep Wrangler

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Источник: speedme.ru