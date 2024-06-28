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Водителям в возрасте 70+ хотят запретить водить машину — эксперт против

Автоэксперт Гудков: нельзя лишать 70-летних водителей права управлять машиной

Возраст автовладельца не должен быть единственной причиной для отказа в получении водительского удостоверения. Об этом заявил автоэксперт Никита Гудков.

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Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»

Комментируя новость о том, что в России хотят установить предельно допустимый возраст для управления транспортным средством 70 лет, эксперт назвал инициативу очередной пустой затеей.

«Водитель может быть не допущен к управлению автомобилем по медицинским показаниям, а не по возрасту. В нашей стране система медицинского контроля работает успешно. При регулярной замене прав соответствующие проверки проводятся», – подчеркнул эксперт.

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По мнению Гудкова, у каждого человека независимо от его возраста должно быть право управления автомобилем.

«Ограничивать пожилых россиян в важных правах в повседневной жизни, таких как возможность управления автомобилем, – это бесчеловечно. Эта инициатива с большой долей вероятности не будет принята, и права водителей не будут ущемлять из-за перехода определенного возрастного порога», – предположил автоэксперт.

Гудков считает более рациональным и логичным введение регулярных медицинских осмотров для таких возрастных водителей. Например, не раз в 10 лет, как в настоящее время, а хотя бы каждые пять лет, подытожил Гудков.

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Источник: vm.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
28.06.2024
Фото:freepik / senivpetro
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