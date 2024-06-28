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Знай наших! Россия нашла способ обойти санкции Запада для выпуска этого автомобиля

Западные СМИ нашли в Aurus детали из Южной Кореи и стран Евросоюза

Российская компания Aurus Motors, выпускающая отечественные автомобили представительского и высшего класса, а также мотоциклы под брендом Aurus, с момента начала их производства закупала детали за рубежом. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на таможенные записи.

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Отмечается, что в период с 2018 по 2023 годы общий объем импорта составил 34 млн долларов (почти три миллиарда рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Речь идет об отправке в Россию кузовных деталей, датчиков, программируемых контроллеров, переключателей, сварочного оборудования и других компонентов.

Aurus Senat
Aurus Senat

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Одна только Южная Корея поставила деталей на 15,5 млн долларов, кроме нее в списке импортеров значатся компании из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза. СМИ пишут, что поставки продолжались даже после введения западных санкций. За последние два года сумма закупок производителя оценивается в 16 млн долларов.

Aurus Senat
Aurus Senat

При этом отмечается, что Aurus попал под действие санкций США только в феврале 2024 года, поэтому нарушением режима ограничений эти поставки считать нельзя. Одним из крупнейших поставщиков отечественного автопроизводителя является южнокорейская компания по производству промышленного оборудования Kyungki Industrial Co. В руководстве подтвердили поставки и уточнили, что отгрузка продукции осуществляется по настоящее время.

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Источник: reuters.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Aurus
Количество просмотров 1
28.06.2024
Фото:Aurus
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