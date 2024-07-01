Эти автомобили чаще всего выбирают перекупы

Автоэксперт Васильев назвал пять автомобилей, которые любят перекупщики

Есть несколько автомобилей, которые чаще других выбирают перекупы, сообщил автоэксперт Егор Васильев. Он пояснил, что идеальный автомобиль для перекупа это такой, какой можно легко и дешево купить, сделать небольшой ремонт, а затем быстро и дорого продать. В этом плане топ-5 по брендам таков: Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Но в модельной линейке все обстоит иначе: в этом списке самыми популярными авто среди перекупов стали Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus, пояснил Васильев. Также у перекупов популярна и марка Renault, отметил он.

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Источник: Российская газета