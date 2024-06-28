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Эти малолитражки признаны самыми популярными у россиян

Авито: Daewoo Matiz стал самой популярной малолитражкой в пробегом в России

Корейский хэтчбек Daewoo Matiz стал самым популярным автомобилем в России с объемом двигателя до 1 литра, выяснили эксперты сервиса «Авито Авто». Так, на его долю приходится 47,46% объявлений о продаже малолитражек, опубликованных на «Авито Авто» за первые пять месяцев текущего года. На втором месте с долей 15,9% оказалась Lada, третью строчку занял Daihatsu (7,52%). Далее следуют Honda и Suzuki с 7,12% и 6,49% предложений соответственно.

Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
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Лидером по спросу на малолитражные машины среди брендов также стала Daewoo с долей 58,5%. За ним с долей 23,63% последовала Lada. В пятерку самых востребованных брендов с двигателем объемом менее 1 литра также вошли Daihatsu (3,05%), Honda и Mitsubishi (по 2,46%).

Интерьер Daewoo Matiz
Интерьер Daewoo Matiz

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Среди моделей самым популярным за указанный период был Daewoo Matiz (57,66%, а средняя цена – 220 000 рублей). Второе место заняла Ока с долей 23,63% и средней ценой 100 000 рублей. На третьей позиции оказался Chevrolet Spark с 1,79% от спроса в сегменте по цене 350 000 рублей.

Среди самых популярных малолитражек также оказались Suzuki Jimny, ЗАЗ 965 Запорожец, Daihatsu Move, Honda N-BOX и Smart Fortwo. При этом стоит отметить, что доля каждой их этих марок оказалась менее 1%.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
28.06.2024
Фото:Wikimedia
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Отзывы о Daewoo Matiz (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Daewoo Matiz  2013
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Устраивает всё! 98 тысяч км. пробега. За это время только резину заменил. И, хотя, шкала спидометра 180 км., навигатор у меня показывал 187 км/час. Есть фото. Это при том, что едем впятером и в багажнике две канистры двадцатилитровые. Одна с бензином, а вторая с водой. У меня БЕСТ с четырьмя цилиндрами. Зимой тёплый. Заводится в тридцатиградусный мороз из квартиры.

Недостатки:

Шкалу спидометра сделать до 200 км.

Комментарий:

Двигатель очень приёмистый. Механика. С места разгон набирает так, что со стороны можно подумать о спортивном автомобиле.

+1