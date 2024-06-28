Эти малолитражки признаны самыми популярными у россиян

Авито: Daewoo Matiz стал самой популярной малолитражкой в пробегом в России

Корейский хэтчбек Daewoo Matiz стал самым популярным автомобилем в России с объемом двигателя до 1 литра, выяснили эксперты сервиса «Авито Авто». Так, на его долю приходится 47,46% объявлений о продаже малолитражек, опубликованных на «Авито Авто» за первые пять месяцев текущего года. На втором месте с долей 15,9% оказалась Lada, третью строчку занял Daihatsu (7,52%). Далее следуют Honda и Suzuki с 7,12% и 6,49% предложений соответственно.

Daewoo Matiz

Лидером по спросу на малолитражные машины среди брендов также стала Daewoo с долей 58,5%. За ним с долей 23,63% последовала Lada. В пятерку самых востребованных брендов с двигателем объемом менее 1 литра также вошли Daihatsu (3,05%), Honda и Mitsubishi (по 2,46%).

Интерьер Daewoo Matiz

Среди моделей самым популярным за указанный период был Daewoo Matiz (57,66%, а средняя цена – 220 000 рублей). Второе место заняла Ока с долей 23,63% и средней ценой 100 000 рублей. На третьей позиции оказался Chevrolet Spark с 1,79% от спроса в сегменте по цене 350 000 рублей.

Среди самых популярных малолитражек также оказались Suzuki Jimny, ЗАЗ 965 Запорожец, Daihatsu Move, Honda N-BOX и Smart Fortwo. При этом стоит отметить, что доля каждой их этих марок оказалась менее 1%.

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Источник: Autonews