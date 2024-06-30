В этих ситуациях вам не поможет автопилот

Nature Communications: автопилот в пять раз хуже, чем реальный водитель

Противники цифровых технологий в автомобилях могут спать спокойно, а вот поклонники оных – наоборот. В чем проблема с автопилотами, наверное, объяснять не надо, но можете изучить свежий кейс с кроссовером Li L9, чей искусственный интеллект стал причиной ДТП – он перепутал картинку грузовика с реальной машиной...

Меж тем свежее исследование североамериканской компании Nature Communications показало, что автомобили с работающим автопилотом в пять раз чаще попадают аварии в условиях сумерек (на восходе или на закате солнца), чем машины с обычным «человеческим» управлением. И да, в Штатах, где автопилот используется часто, вполне можно получить корректную статистику: было проанализировано 37 000 ДТП, около 35 000 аварий с участием людей и 2100 – с активированным автопилотом.

Проблемы автопилота в сумерках (по Nature Communications):

колебания освещенности вносят хаос в алгоритмы

тени могут быть истолкованы как объекты

реальные объекты в тени могут быть не замечены

Но сумерки – не единственная проблема. В поворотах и на перекрестках современный автопилот совершает аварию в два раза чаще, чем человек. Основная проблема тут в том, что система видит местность относительно близко к автомобилю и не могут «предвидеть» ситуацию, как человек – особенно, если она усугублена туманом, дождем, динамично меняющейся обстановкой...

Словом, даже автопилот 4 уровня – по-прежнему лишь подспорье, нуждающееся в нашем контроле. Можно конечно, проявить оптимизм, новаторское мышление и взглянуть на ситуацию по иному: еще один Li недавно спас жизнь своим пассажирам в совершенно безнадежной ситуации. Правда, автопилот там был совершенно ни при чем.

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Источник: Motor1