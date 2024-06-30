Как не нарваться на «распил» при покупке подержанной машины

Автоэксперт Титов рассказал, как узнать распиленный автомобиль

При выборе подержанной машины есть риск купить «распил». Этот факт о машине продавец может пытаться скрыть. Чтобы избежать этого, нужно произвести тщательный визуальный осмотр кузова и интерьера, пояснил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Авилон» Роман Титов.

Он заметил, что на поверхности кузова не должно быть шероховатостей, следов швов, коррозии, вмятин и других заметных повреждений. Места сварки со временем ржавеют, и в некоторых случаях их можно заметить невооруженным глазом. Также должен насторожить толстый слой краски с использованием шпаклевки, с помощью которой маскируется «распил».

«Распил» также выдадут дефекты в салоне автомобиля. Так, после ДТП такие автомобили нередко расходятся по швам.

Поэтому при покупке нужно внимательно осмотреть интерьер (состояние обивки салона, сидений) на наличие явных повреждений и износа, оценить, «перешит» ли салон и прочее. Также желательно убедиться, что все электронные системы, а также освещение и кондиционер работают исправно, рассказал специалист.

Также следует проверить моторный отсек на наличие протечек технических жидкостей и следов ремонта, состояние ремней, шлангов и фильтров, а также историю машины по VIN-номеру и через информационные сервисы, подытожил Титов.

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Источник: Российская газета