Свежий премиальный кроссовер за 2 млн рублей? Есть и такой, но с нюансами

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных и слабых сторонах подержанного Exeed TXL

Китайские автомобили наводнили российский рынок словно цунами. Продажи колоссальные, но мнения насчет надежности разнятся: одни считают, что «китайцы» ничуть не хуже «европейцев», а другие пророчат скорую кончину от коррозии и различных поломок.

Реальных отзывов и сервисной практики еще нет, так как автомобили свежие и не проехали достаточное количество километров. Поэтому агрегаты не изучены.

Что делать, если при таких вводных хочется приобрести подержанный китайский кроссовер? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал несколько свежих вариантов и пролил свет на их техническую часть и дал прогнозы по эксплуатации. Поговорим подробнее про один из них – Exeed TXL.

Exeed TXL

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Exeed TXL официально продается с осени 2020 года, топовый двигатель 2.0 появился в 2022-м. При моторе 1.6 и пробегах менее 100 тысяч км цена держится в диапазоне 1,9-2,5 млн рублей.

Exeed TXL – среднеразмерный кроссовер премиум-класса длиной 4775 мм. Официально продавали только версию 4х4. Клиренс составляет 210 мм. Заводская гарантия – 7 лет или 200 тысяч км пробега.

Моторы – бензиновые «турбо»: SQRF4J16 1.6 (186 л.с.) или SQRF4J20C 2.0 (197, 249, 261 л.с.). Оба двигателя молодые, статистики поломок по ним нет. Известно, впрочем, что с малых пробегов подъедают масло – свойственно большинству агрегатов с прямым впрыском.

Младший мотор сочетается только с роботом Getrag 7DCT300. У старшего – два варианта: робот Chery 738DHA или восьмиступенчатый гидроавтомат также собственной разработки (Fuzhen). Ни об одной из китайских коробок ничего толком не известно, кроме того, что сервисы ремонту предпочитают замену в сборе.

Ресурс роботов – понятие относительное. В теории – до 300 тысяч км. На практике замена сцеплений и/или мехатроника и/или двухмассового маховика нередко нужна при пробеге около 100 тысяч км. Getrag изучен лучше, и после модернизаций капризов у него стало меньше.

Серьезных нареканий со стороны владельцев к модели нет, кроме слишком нежных рычагов подвески – меняли их обычно по гарантии и уже на модернизированные.

По мелочам: глюки головного устройства и иной бортовой электроники, быстро умирает штатный аккумулятор, тонкое ЛКП.

Интерьер Exeed TXL

Какие еще китайские кроссоверы можно рассмотреть к покупке на вторичном рынке рассказано в нашем материале.