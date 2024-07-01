Цены на автомобили в России идут вверх и вниз одновременно

В России 7 марок изменили цены на новые автомобили в июне

В начале лета семь автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке, изменили цены на некоторые модели.

Changan повысил стоимость трех своих кроссоверов. CS85 Coupe подорожал на 50 тысяч рублей (+1,3%), CS75 Plus - на 90 тысяч (+3,2%), а CS95 первого поколения - на 100 тысяч (+2,4%).

Кроссовер Omoda C5 2024 г.в. подорожал на 50 тысяч рублей (плюс 1,6 - 2,3%). Седан Omoda S5 того же года в комплектациях Tech и Ultra сначала подешевел на 100 тысяч, но затем подорожал на ту же сумму, вернувшись к ценам мая.

Geely увеличила цены на свою новинку, кроссовер Atlas, на 5 тысяч рублей (плюс 0,1 - 0,2%) для модификаций с передним приводом.

Forthing изменил ценники на две модели. Кроссовер T5 EVO с гибридным двигателем в двух комплектациях подорожал на 200 тысяч рублей (плюс 5,2 - 5,3%), а в комплектации Ixen подешевел на 690 тысяч (-19,8%). Минивэн Yacht также стал дешевле на 190 тысяч рублей (-4,5%).

Среди отечественных марок тоже произошли изменения. Седан Lada Granta в комплектации Comfort’24 Plus подорожал на 50 тысяч рублей (+4,1%), лифтбек Granta в версии Club’24 - на 30 тысяч (+2,3%). Внедорожник Lada Niva Travel изменил цену в зависимости от комплектации: версии BLACK’24, KHL’24 и Luxe’24 подорожали на 23 тысячи рублей (плюс 1,5 - 1,6%), а Comfort’24 подешевела на 7 тысяч (-0,5%).

Автозавод «Москвич» повысил цену на кроссовер «3» 2024 года на 35 тысяч рублей (плюс 1,9 - 2,1%).

УАЗ увеличил стоимость модели УАЗ «Пикап» с мотором стандарта «Евро-2» на 50 тысяч рублей (плюс 2,6 - 3,0%).

Недавно эксперты выяснили, сколько автомобилей с пробегом приходится на один новый. Соотношение составило 1:4. Кроме того, вторичный авторынок показывает незначительное снижение. подробнее об этом в нашей публикации.

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Источник: «Автостат»