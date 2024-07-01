Водители этого вида транспорта зарабатывают в месяц до 200 тыс. рублей

Стало известно, что зарплата дальнобойщиков за год достигла почти 200 тыс. рублей

В России нынешней весной возник высокий спрос на водителей-дальнобойщиков, по сравнению с прошлым годом востребованность в них выросла более чем в 4 раза.. Такой вывод сделали специалисты сервиса «Авито Работа» в ходе проведенного исследования.

Согласно полученным данным, на фоне высокого спроса зарплата дальнобойщиков за год выросла на 31%: весной 2024 года их заработок за месяц достиг, в среднем, 177 тыс. рублей. Кроме того, в 1,5 раза выросло количество доступных вакансий для водителей погрузчиков и самосвалов. Средний размер их зарплаты тоже увеличился: до 62,7 тыс. рублей и 107 тыс. рублей соответственно.

При этом отмечается, что самый высокий заработок предлагают дальнобойщикам, водителям трала (160 тыс. рублей) и тонара (135 тыс. рублей). В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий вошли водитель тягача (125 тыс. рублей) и самосвала.

Специалисты «Авито Спецтехники» отмечают, что рост количества вакансий коррелирует с положительной динамикой спроса на эти виды транспорта. В частности, отмечается, что востребованность новых самосвалов за год выросла на 8,6% по сравнению с весной 2023 года, на автобусы – на 36,7%, на тракторы – на 33%.

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Источник: gazeta.ru