Господдержку на ремоторизацию грузовиков увеличат в 3 раза — кабмин распорядился

Кабмин: в России увеличен объем субсидий на перевод автомобилей на природный газ

Правительство РФ увеличило объем субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ. Соответствующее постановление обнародовано на сайте кабмина.

Согласно документу, размер субсидий в 2024 году увеличится в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости соответствующих работ. Также в три раза будет увеличен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей (с 4 до 12%). Для физических лиц, малого и среднего бизнеса сохранится двойной повышающий коэффициент.

В кабмине уточнили, что в приложение к государственной программе «Развитие энергетики» внесены необходимые изменения, они регламентируют процесс предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе. Ожидается, что решение станет стимулирующим фактором для перевода транспорта на природный газ, а также поддержит спрос на этот вид топлива.

Напомним, в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» планируется увеличить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Кроме того, создается вся необходимая для этого инфраструктура, включая газовые заправки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Правительство России