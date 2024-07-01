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Господдержку на ремоторизацию грузовиков увеличат в 3 раза — кабмин распорядился
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Господдержку на ремоторизацию грузовиков увеличат в 3 раза — кабмин распорядился
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Господдержку на ремоторизацию грузовиков увеличат в 3 раза — кабмин распорядился

Кабмин: в России увеличен объем субсидий на перевод автомобилей на природный газ

Правительство РФ увеличило объем субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ. Соответствующее постановление обнародовано на сайте кабмина.

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Согласно документу, размер субсидий в 2024 году увеличится в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости соответствующих работ. Также в три раза будет увеличен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей (с 4 до 12%). Для физических лиц, малого и среднего бизнеса сохранится двойной повышающий коэффициент.

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В кабмине уточнили, что в приложение к государственной программе «Развитие энергетики» внесены необходимые изменения, они регламентируют процесс предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе. Ожидается, что решение станет стимулирующим фактором для перевода транспорта на природный газ, а также поддержит спрос на этот вид топлива.

Напомним, в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» планируется увеличить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Кроме того, создается вся необходимая для этого инфраструктура, включая газовые заправки.

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Источник: Правительство России

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
01.07.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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