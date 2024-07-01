В России введут контроль за качеством моторных масел для снижения фальсификата

В России стартовал эксперимент по маркировке моторных масел для автомобилей

В России с 1 июля стартует эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Об этом сообщила руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвара Михайлова.

По ее словам, причиной проведения эксперимента по маркировке в этой группе товаров стал возросший нелегальный оборот. Одними из инициаторов пилота выступили МЧС России и участники отрасли. Она подчеркнула, что оператор государственной системы маркировки готов к проведению данного эксперимента и с технической, и с экспертной точки зрения

«По данным международной ассоциации "Антиконтрафакт", уровень нелегального оборота автомобильных масел варьируется от 50 до 60%. Маркировка этой товарной категории не только снизит количество контрафакта и фальсификата, но и повысит доверие потребителей к продукции легальных производителей», – отметила представитель ЦРПТ.

По словам члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, в России в последние годы ситуация с подделкой западных автомобильных масел стала абсолютно неконтролируемой, что подтверждает значимость их маркировки.

«Владельцы автомобилей по привычке доверяют знакомым этикеткам, а содержимое канистр уже давно не соответствует упаковке. Ни голограммы, ни знаки РСТ и другие средства защиты не смогли исправить ситуацию. Возможно, что единственным методом защиты добросовестных производителей может оказаться "Честный знак". Сама работа с маркировкой, конечно, потребует изменения процессов, но они не сопоставимы с проблемами использования контрафактных продуктов», — объяснил член правления.

Начатый эксперимент призван урегулировать контроль над качеством продукции и снизить уровень фальсификации в отрасли.

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Источник: iz.ru