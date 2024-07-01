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Названы самые часто угоняемые машины в России

ВСК: в России чаще всего угоняют автомобили ВАЗ, Hyundai и Kia

По итогам первого полугодия текущего года, в РФ на 13% уменьшилось количество угонов авто, следует из данных аналитиков страхового дома ВСК.

Специалисты сообщили, что чаще других в этом году угоняли автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). Уточняется, что среди российских машин самой востребованной моделью стала Vesta. В 2023 году чаще других угоняли автомобили марок Kia (29%) и Toyota (18%).

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Также в ВСК рассказали, что возросло число краж машин, совершенных не в родных регионах застрахованного. Например, число угонов во время междугородних поездок возросло с 6% в 2023 году до 67% в текущем году.

На Дагестан пришлось 60% угонов. Далее следует Москва (20%).

Чаще всего угоняли машины юрлиц (такси, каршеринг) (67% преступлений). В прошлом году этот показатель составлял 59%.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Известия

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
01.07.2024
Фото:Depositphotos
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