Машина плохо едет в жару и при чем тут фреон — эксперт разложил все по полочкам
Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару
Регулярная промывка радиатора, замена антифриза и своевременное обслуживание системы кондиционирования будут способствовать нормальному функционированию автомобиля в аномальную жару. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Рассуждая о том, как защитить машину от высоких температур в летнее время, он назвал два основных способа решения проблемы.
«Первое: у автомобиля есть собственная система охлаждения, это радиатор, антифриз, который в него залит. Радиаторы нужно регулярно мыть, чтобы автомобиль мог нормально охлаждаться. Раз в два-три года надо менять антифриз. Второе: система охлаждения водителя, то есть кондиционер. Его тоже нужно регулярно обслуживать, а именно заправлять в него фреон, если есть такая необходимость», – рекомендует эксперт.
Также Шапарин советует использовать светоотражающую накидку на переднюю консоль, чтобы спасти пластик от выгорания. При этом он указал, что в Средней полосе России такое случается, в основном, на старых автомобилях, а на современных машинах таких проблем не возникает, подытожил Шапарин.
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Источник: absatz.media
Фото:freepik / freepik
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02.07.2024
Фото:freepik / freepik
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