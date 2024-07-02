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Машина плохо едет в жару и при чем тут фреон — эксперт разложил все по полочкам

Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару

Регулярная промывка радиатора, замена антифриза и своевременное обслуживание системы кондиционирования будут способствовать нормальному функционированию автомобиля в аномальную жару. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Рассуждая о том, как защитить машину от высоких температур в летнее время, он назвал два основных способа решения проблемы.

«Первое: у автомобиля есть собственная система охлаждения, это радиатор, антифриз, который в него залит. Радиаторы нужно регулярно мыть, чтобы автомобиль мог нормально охлаждаться. Раз в два-три года надо менять антифриз. Второе: система охлаждения водителя, то есть кондиционер. Его тоже нужно регулярно обслуживать, а именно заправлять в него фреон, если есть такая необходимость», – рекомендует эксперт.

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Также Шапарин советует использовать светоотражающую накидку на переднюю консоль, чтобы спасти пластик от выгорания. При этом он указал, что в Средней полосе России такое случается, в основном, на старых автомобилях, а на современных машинах таких проблем не возникает, подытожил Шапарин.

Источник: absatz.media

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
02.07.2024
Фото:freepik / freepik
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